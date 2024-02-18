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أمانة منطقة الرياض تطلق البوابة المكانية للعاصمة.. 4 خدمات مهمة

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن إطلاق البوابة المكانية للرياض، والتي تعد كمرجع إلكتروني موثّق للبيانات البلدية والخدمية.اضافة اعلان

البوابة المكانية للرياض

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه يمكن الاطلاع على البوابة والاستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
وتتيح البوابة العديد من الخدمات كالتالي
- تفاصيل الأراضي والمخططات
- الخدمات والمرافق العامة
- صور فضائية وحدود الأحياء
- خدمات الأمانة

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