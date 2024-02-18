أمانة منطقة الرياض تطلق البوابة المكانية للعاصمة.. 4 خدمات مهمة

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن إطلاق البوابة المكانية للرياض، والتي تعد كمرجع إلكتروني موثّق للبيانات البلدية والخدمية.
البوابة المكانية للرياضوأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه يمكن الاطلاع على البوابة والاستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
وتتيح البوابة العديد من الخدمات كالتالي
- تفاصيل الأراضي والمخططات
- الخدمات والمرافق العامة
- صور فضائية وحدود الأحياء
- خدمات الأمانة
#البوابة_المكانية_للرياض مرجع إلكتروني موثّق للبيانات البلدية والخدمية— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 18, 2024
اطلع على البوابة واستفد من الخدمات 📍✨
البوابة المكانية، بوابتك للرياضhttps://t.co/ooiyOY2qJw pic.twitter.com/fmKQtR4cTf
وقبل أيام، أعلن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن منصة الرقابة الذكية في المدينة تباشر رصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين.
وقال في المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض: "يوجد تحدٍ في المدينة يتمثل في توسعها بشكل كبير ومطرد جدًا، في ظل التوسع في عملية البناء، والطرق الجديدة"، مضيفًا: "تخيل لو أننا احتجنا أن نغطي المدينة بمراقبين ميدانيين على مدار 24 ساعة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع؟، تخيل عددهم، وكيفية إدارتهم؟".
التغطية الذكية لشوارع الرياضوأكد أمير الرياض، أن "التغطية الذكية هي التي تحل الإشكالية، حيث تجوب جزء كبير من المركبات المدينة وتصور كافة شوارعها بشكل أسبوعي".
وتابع: "هناك جهاز مركزي لتحليل الكم الكبير جدًا من البيانات وقراءة في نماذج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معينة، حيث يتم تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق، وتصل نسبة الدقة إلى 90 في المئة".
وأوضح أمين الرياض، أن "التوجه القادم أن تكون كل سلسلة القيمة مؤتمتة وذكية، بحيث يتم معالجة المخالفة عقب إيقاعها على المخالف مباشرة، ودفع الغرامة".
وأشار إلى أن الأهم تحليل البيانات حول أين تكثر المخالفات، والحاجة ربما إلى تغيير اشتراطات البناء بالمدينة.