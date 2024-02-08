خلال 3 أشهر.. أمانة الرياض تخصص أكثر من 14 ألف قطعة أرض سكنية

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خصصت أمانة منطقة الرياض 14,206 قطع أراضي سكنية خلال ثلاثة أشهر، بمعدل 158 أراض سكنية في اليوم الواحد.





مساحة الأراضي المُخصصة



سرعة اعتماد المخططات



وأوضحت الأمانة أن مساحة الأراضي المُخصصة بلغت نحو 3,141,615 مترًا مربعًا، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في العاصمة، مبينةً أن الخطوة جاءت مواكبة للنمو العمراني المتسارع في العاصمة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية تعزز من زيادة المعروض أمام المواطنين.يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تراعي سرعة اعتماد المخططات، وجودتها في المدينة، دعمًا لمستهدفات التنمية الشاملة.