توضيح من أمانة الرياض بشـأن آلية إصدار شهادة الامتثال لملاك المباني

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أوضحت أمانة منطقة الرياض آلية إصدار شهادة الامتثال لملاك المباني ومالكي حقوق الانتفاع، داعيةً مَن لم يتقدم منهم لطلب إصدار الشهادة، إلى التقدم بهذا الطلب عبر الرابط التالي الذي يتيح الحصول عليها بلا رسوم وبيسر وسهولة: "اضغط هنا". اضافة اعلان





شهادة الامتثال لملاك المباني



زيادة الفرص الاستثمارية



وتهدف شهادة امتثال المباني إلى المساهمة في الحد من التشوه البصري في المباني التجارية والسكنية والحكومية والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن، ويتم تطبيق إصدار الشهادة على جميع هذه المباني وفق المراحل والنطاقات التي يتم تحديدها.الجدير بالذكر أن إطلاق شهادة الامثتال يأتي تماشيًا مع الخطط الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.كما تعمل الشهادة على استدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة، وتأتي انسجامًا مع مستهدفات أمانة الرياض في رفع مستوى الامتثال، وتوفير بنية تحتية متطورة ومعايير عمرانية ترتقي بالمشهد الحضري.