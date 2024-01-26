إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا في الرياض

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أعلنت أمانة الرياض عن إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة، وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا.





الرياض تستجيب لـ4351 بلاغًا اضافة اعلان







الجولات الرقابية في الرياض







210 فعالية وأعمال تطوعية







وأشارت، في فيديو تفاعلي على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إلى استجابتها لـ4351 بلاغًا، ضمن جهودها ودورها الحيوي في رفع معدلات الامتثال، الحفاظ على الصحة العامة.وذكرت أن أعمالها في الوقاية الصحية شملت تنفيذ 1790 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية والاستقصاء في 1220 موقعاً.هذا إضافة إلى معالجة 594 مستنقعاً للمياه، اختبار 540 عينة غذائية، وإصدار 4997 شهادة صحية.وضمن أعمال الأنسنة، بيّنت أمانة الرياض أنها أجرت صيانة دورية لـ 805 متنزهات وحدائق وملاعب، وزراعة 7938 شجرة وشتلة لزيادة معدل المسطحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة.كما نظمت 210 فعالية وأعمال تطوعية في الحدائق العامة، بما يسهم في رفع الوعي البيئي، وتعزيز الترابط بين السكان.وتأتي أعمال الأمانة الرقابية والميدانية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الصحة الوقائية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، رفع مستوى الامتثال، تحقيقًا للتنمية الحضرية المستدامة.وكانت أمانة منطقة الرياض قد نفذت 10.232 جولة رقابية على المنشآت خلال أسبوع.