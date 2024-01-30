أمانة جدة تضبط مستودعًا استغلته عمالة مخالفة لمزاولة أنشطة الخياطة

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أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة؛ عن ضبط مستودع بنطاق حي الجامعة، حيث تبين أن الموقع استُغلّ معمل خياطة بطرق مخالفة للأنظمة.





رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي اضافة اعلان



وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي أنه خلال الجولات الميدانية الرقابية لمتابعة المخالفات البلدية، ورُصد مستودع خصص معملًا للخياطة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة أنشطتها المخالفة.وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع المذكور، مؤكدًا مواصلة الفرق الميدانية لأمانة جدة جهودها في رصد الظواهر السلبية؛ وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنًا الدور الكبير للمواطن والمقيم من السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.