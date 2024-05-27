جوازات منفذ الوديعة تستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من اليمن

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استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية اليمن، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.





استقبال أفواج الحجيج القادمين من اليمن



تسهيل إجراءات دخول الحجاج



وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.