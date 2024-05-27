الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وأتربة مثارة على مكة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف",
2 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الحناكية والعهد والعلا وخيبر ووادي الفرع".
5 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
7 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة".
8 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الإحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة".
9 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وأضم وميسان وجدة والقنفذة والشعيبة وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
10 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما ووالزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
11 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
12 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

سيول وصواعق وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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