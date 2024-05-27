عاجل.. موعد التقديم على وظائف الجمارك.. توضيح مهم من الزكاة والضريبة

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أصدرت
الهيئة العامة للزكاة والضريبة، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد التقديم على وظائف
الجمارك.
موعد التقديم على وظائف الجماركوردًا
على سؤال:" متى يفتح التسجيل في الجمارك، أجابت
الهيئة على حسابها في منصة إكس، بأنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم
عليها وفق المتطلبات المطلوبة والشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط
عبر هذا الرابط (اضغط هنا)
عزيزي أنس، يمكنك الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها وفق المتطلبات المطلوبة والشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط عبر الرابط التالي: https://t.co/sKqOhMDTpV— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 27, 2024
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ضرورة
الحذر من الحسابات الوهميةوفي
وقت سابق، طالبت الهيئة بعدم الالتفات إلى المراسلات مجهولة المصدر، مع ضرورة أخذ
الحيطة والحذر لتجنب السقوط في فخ المحتالين.
وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني، وتطبيق ZATCA".
وبينت الهيئة أنها لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط.