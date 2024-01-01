ارتفاع تاريخي.. أكثر من 11 مليون مسافر عبر طيران ناس في 2023

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أعلن طيران "ناس" الناقل الجوي الوطني، نتائج قياسية لأدائه في عام 2023 مقارنة بالعام 2022.





ارتفاع تاريخي في أعداد المسافرين على طيران ناس اضافة اعلان



الرئيس التنفيذي لطيران ناس



وأوضح "ناس" أنه سجل ارتفاعاً تاريخياً في أعداد المسافرين إلى أكثر من 11 مليون و100 ألف مسافر بنسبة نمو تجاوزت 28%.وتسلم طيران ناس 19 طائرة جديدة خلال 2023 ليرتفع حجم أسطوله إلى 64 طائرة بزيادة بلغت أكثر من 35%، مما مكنه من المضي قدماً في تنفيذ خططه الإستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة".وتدشين وإطلاق العديد من الوجهات وخطوط السير التي بلغت 57 وجهة وخط سير جديد في عشر دول خلال العام، إضافة إلى إطلاق مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث أسهمت خطط التوسع والنمو في الأسطول وأعداد الوجهات في زيادة السعة المقعدية بنسبة 22% للرحلات الداخلية والدولية.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا : "نحن فخورون بأداء ونتائج طيران ناس في عام 2023 التي تعكس قوة نموذج أعمالنا، والجهد المميز الذي يقوم به فريقنا، وفعالية خطتنا الإستراتيجية للنمو والتوسع، وأسهمت استثماراتنا المستمرة في زيادة الأسطول والوجهات في تعزيز مكانتنا العالمية والإقليمية الرائدة والتقدم في تصنيف سكاي تراكس، المعيار الأهم في الصناعة لنكون ضمن أفضل 4 شركات في العالم في مجال الطيران الاقتصادي والأول في الشرق الأوسط".وأوضح المهنا، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات والمنتجات الجديدة التي أسهمت في تقديم تجربة وخيارات سفر مميزة لضيوف طيران ناس قُدمت لأول مرة في المملكة. لافتاً إلى أن طيران ناس سيواصل تقديم وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة تنعكس على تجربة المسافرين، مشيراً إلى أن الشركة تمضي بثبات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وبالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين.