لماذا لا تتعامد الشمس فوق الرياض؟ "المسند" يوضح

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، عن سر عدم تعامد الشمس فوق الرياض.





لماذا لا تتعامد الشمس فوق الرياض؟



متى يدخل فصل الصيف؟



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الرياض تقع شمال مدار السرطان؛ على دائرة عرض 24 درجة و42 دقيقة تقريبًا، في حين أن مدار السرطان يقع على دائرة عرض 23.4.وأضافت أنه بسبب ما سبق فإن الشمس لا تتعامد فوق الرياض 100%، ولكن فيه انحراف يسير، لذا فإن الظل لا يختفي 100% عند الزوال في 21 يونيو وقت تعامد الشمس على مدار السرطان ودخول فصل الصيف وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.في الوقت نفسه، أنه وفقًا لحساب الأرصاد العالمية يدخل الصيف في 1 يونيو، وذلك وفقًا لتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو.وبين أنه لا يمكن أن نُحمل الاحترار العالمي والتغير المناخي سبب كل الفيضانات العارمة التي تضرب أقطار وأمصار الأرض 100%، ولكن اعتداء الناس على طبيعة الأرض، وحرم الأودية يفسر بعض ما يجرى من مشاهد مؤلمة، وصور مزعجة.