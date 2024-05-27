الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الطيران المدني" تُخصص صالات استقبال لحجاج مبادرة طريق مكة بمطاري جدة والمدينة

شركة مطارات جدة - مطار
مطار جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني، عضوًا في اللجنة الإشرافية في مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان
وتستهدف هذا العام (7) دول هي: (المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار)، عبر محطات المنشأ من تلك الدول البالغة 11 محطة.

دور الهيئة في مبادرة طريق مكة

 ويتمحور دور الهيئة في الخدمة بتخصيص صالات استقبال الحجاج القادمين على الرحلات المخصصة للمبادرة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
علاوة على جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات بفاصل زمني مناسب لتفادى تزامن وصول الرحلات في نفس الوقت قدر الإمكان، وذلك في صالات المبادرة المخصصة بمطاري (جدة والمدينة المنورة).

تحقيق الراحة لضيوف الرحمن

 وتأتي جهود الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية، ضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع الهادفة إلى تحقيق راحة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بدءًا من قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم من خلال تسيير وتسهيل إجراءاتهم بجودة عالية وفق أفضل الخدمات والمعايير العالمية وذات جودة عالية لحظة قدومهم.
وكرست جهودها مع بقية القطاعات الأخرى بإعداد الترتيبات العملية لاستقبالهم، في الصالات المحددة للخدمة بمطاري (جدة والمدينة المنورة).
 يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

اقرأ أيضا

"الأرصاد" يكشف عن أول أيام الصيف ويُحذر من شدة الحرارة

عاجل.. "الخارجية": المملكة تستنكر بأشد العبارات استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح

9 ملايين ريال مكافآت للمبلغين عن الأوقاف "المجهولة"

ما هي الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ توضيح من "الفوزان"

أعلاها 45 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غ45546ف 5:58 م الجمعة، 24 مايو 2024

18 مستشفى.. مطار المدينة المنورة يُجهز 11 نقطة صحية لخدمة ضيوف الرحمن

القرآن 5:50 م الأحد، 19 مايو 2024

على مدار 24 ساعة.. إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين إثراء لتجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج

قطار خادم الحرمين 8:44 ص الأحد، 19 مايو 2024

بالصور.. انطلاق أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع من المدينة إلى مكة

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 12:06 ص السبت، 18 مايو 2024

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024