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أمانة الباحة ترفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

أمطار الرياض
أمطار
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رفعت أمانة منطقة الباحة وبلدياتها، جاهزيتها واستعدادها، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

 

أمطار في الباحةاضافة اعلان

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة وضعت الخطط للتعامل مع الحالات المطرية حيث تضمنت هذه الخطط التعامل مع ما قبل الحالة المطرية، وأثناء هطول الأمطار، وكذلك بعدها، إذ تم توزيع الفرق الميدانية المتخصصة، لرفع جاهزية الطرق إلى جانب تنظيف مجاري شبكات تصريف الأمطار والسيول، والتأكد من إزالة جميع العوائق التي في مجاري المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات، وتوقعات الحالات المطرية عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بأن الأمانة تستمر في متابعة الحالة المطرية، واستقبال البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة، واستعداد الكوادر البشرية في مختلف المواقع، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.
يذكر أن أمانة منطقة الباحة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال زيادة المساحات المغطاة بشبكة تصريف السيول، مع الحرص على جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.

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