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عاجل.. منها الرياض ومكة..توقعات بازدياد التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق

أمطار المملكة 2
تقلبات جوية
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توقع خبير الأرصاد، والمحلل في شؤون الطقس عقيل العقيل، حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق، ستزداد شدتها خلال الأيام المقبلة.اضافة اعلان

تقلبات جوية على معظم المناطق

وقال العقيل لقناة الإخبارية: "التوقعات تشير إلى فرص لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق بمشيئة الله".
وأضاف "يجب أخذ الحيطة والحذر، ومن المتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة على كثير من المناطق تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والرياض".

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية ( طريف)، الجوف ( القريات)، و يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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