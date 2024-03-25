مشاهد تأسر العقول لسيول وشلالات غابة رغدان في الباحة

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد بديعة تأسر العقول لجريان السيول وتدفق الشلالات في غابة رغدان بمنطقة الباحة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



سيول وشلالات غابة رغدان



الحالة المطرية العاشرة



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السيل في غابة رغدان 😍👌🏻

بمنطقة #الباحة

الأحد ١٤ #رمضان ١٤٤٥هـ

24 مــارس 2024م

عبر | صالح العمري

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. pic.twitter.com/URLu3Xwfay — طقس (@tqqs) March 24, 2024

وأظهر المقطع، مشاهد بديعة لهطول أمطار الخير وجريان السيول وتدفق الشلالات في غابة رغدان، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق.وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تطورات سريعة في الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق.وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل "حزامًا سحابيًّا ممتدًّا من ظلم إلى حفر الباطن، وآخر على أجزاء من محافظات عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان، وثالثًا على الحدود الشمالية، ورابعًا على جنوب الطائف، ثم على شمال شرق أملج، وشمال المنطقة الشرقية، وعسير.وتابع: أن الحالة تشمل سحبًا رعدية ممطرة عصر اليوم الأحد على عموم المحافظات الشمالية والغربية لمنطقة الرياض وشمال الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، وعلى الكويت، ومتوقع فرصة العاصمة الرياض من الأمطار تقريبًا بين الساعة السادسة والعاشرة مساء اليوم.