عاجل.. تحذير من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة و8 مناطق لـ10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء".3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن".4 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وخيبر وبدر وينبع".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".7 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".8 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف والرين ومرات".9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.