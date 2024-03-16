عاجل.. الأرصاد: تقلبات جوية على هذه المناطق حتى الأربعاء

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوي على معظم المناطق تستمر خلال الأيام القادمة، بمشيئة الله.



تقلبات جوية على معظم المناطق



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



🔴 بمشيئة الله، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق #المملكة إلى #الأربعاء المقبل .. تشمل :

⛈️ هطول الأمطار

🌪️ نشاط الرياح المثيرة للغبار

🌊 ارتفاع الأمواج على السواحل

🌡️ انخفاض درجات الحرارة

وللتفاصيل ⬇️https://t.co/Z392xLqBZx @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/qurIht0XRR — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 16, 2024

وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس: :بمشيئة الله، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة إلى يوم الأربعاء المقبل".وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تشمل :- هطول الأمطار- نشاط الرياح المثيرة للغبار- ارتفاع الأمواج على السواحل- انخفاض درجات الحرارةوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية ( طريف)، الجوف ( القريات)، و يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.