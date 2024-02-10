أعماق مهولة.. تفاصيل جديدة صادمة لآخر يوم عن مسار مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

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كشف مقطع فيديو جديد تم تداوله على منصة "إكس" عن تفاصيل جديدة عن مسار المواطن المفقود حميد الظاهري، مفقود بحر مستورة.





مسار مفقود بحر مستورة:

بحث فرق الغواصين عن مفقود بحر مستورة:

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن مجموعة من الغواصين ظهروا بالمقطع وهمهم يتوقعون مسار الصياد المفقود في بحر مستورة حميد الظاهري.ويظهر قائد فرقة البحث الكابتن محمد الزهراني وهو يفكر مع فريقه من الغواصين حول مسار الظاهري قائلا: "في البداية راح لأقصى الغرب اللي هي الحميقة ثم ذهب إلى الشرق للفوهة".وتابع قائلا :" وكتفكير صياد مستحيل يرجع لنفس النقطة، يا إما يرجع على دربه يا إما يذهب ناحية أم النواجل".وأشار إلى أن منطقة "أبو ذهب" مشكلتها ذات حجم صغيرة وأعماقها مهولة، ما أقدر أنزل الناس عشان سلامتهم لأنك تتكلم عن 90 متر تحت سطح البحر.كما وثق مقطع فيديو آخر فرق البحث والإنقاذ داخل أعماق البحر على عمق 25 مترا من سطح البحر، حيث وثق أحد الغواصين زميله وهو يقوم بربط علامات بلاستيكية في المنطقة التي تم مسحها، حتى لا يعودون إليها مجددا.ويعتبر اليوم السبت آخر يوم لفرق البحث والإنقاذ لاستكمال البحث عن المفقود الظاهري، وفي حال عدم العثور عليه سيتوقفون عن متابعة البحث.وكان المواطن حميد الظاهري الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قد فقد وهو يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته.