فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، عملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد في بحر مستورة.





البحث عن مفقود بحر مستورة:

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شاهد.. "المرصد" تواصل تغطية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد في بحر مستورة https://t.co/1IQQXqkD6S pic.twitter.com/jLizReIaas — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 1, 2024

وبحسب ما تم تداوله، فقد استمر البحث عن مفقود بحر مستورة المواطن الستيني " حميد الظاهري" الذي اختفى قبل 13 يوما أثناء رحلة صيد.وتظهر الفرق التطوعية وفرق الإنقاذ والغواصون في مقطع الفيديو، وهم يواصلون البحث عن المفقود في أعماق البحر.يذكر أن الظاهري يهوى ممارسة صيد السمك منذ القدم وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، لكن هذه المرة فقد ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.وقبل أيام أكد أكد الكابتن بندر فريد خشيم مساعد المدرب الذي يعد ضمن فريق الإنقاذ، أن سبب صعوبة البحث نتيجة اتساع مساحة المكان الذي فقد به المواطن، إضافة إلى كثرة الكهوف في الموقع، إذ جعلت عمليات البحث صعبة.بينما أفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد، 65 عاماً، أنه ذهب في رحلة صيد نهاية الأسبوع في يوم الجمعة في منطقة الفواهة في مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.