لحظات يومية.. فيديو يوثق تفاصيل جديدة لعملية البحث عن "حميد الظاهري" مفقود بحر مستورة

أ أ

تداول نشطاء على منصة "إكس" - تويتر سابقا- مقطع فيديو من موقع غرق مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"، والذي يوثق اللحظات اليومية لفرق البحث عن المفقود.





البحث عن حميد الظاهري مفقود بحر مستورة:



أسماك قرش و شعاب مرجانية:



اضافة اعلان

وكان حميد الظاهري مفقود بحر مستورة قد اختفى قبل 14 يوماً أثناء رحلة صيد داخل البحر.وظهر مقطع الفيديو المتداول، تواجد فرق البحث والإنقاذ وبدء التجهيز، قبل النزول إلى مياه البحر، والتوجه إلى الموقع المحدد الذي اختفى فيه المواطن.كما يظهر ارتداء فرق الإنقاذ لملابس الغطس، وإسطوانات الأكسجين والصعود إلى المركب، لتنفيذ خطة الوصول للمواطن المفقود.وبحسب ما تم تداوله، فإن المنطقة المتوقع أن المفقود وقع فيها، وعرة وعلى عمق كبير وبها كهوف وأسماك قرش، إضافة إلى أن المنطقة المتوقع وجود المفقود بها على حسب GPS، متهالكة من الأعلى وبها شعاب مرجانية.يذكر أن المواطن حميد الظاهري يبلغ من العمر 65 عاما، وذهب في رحلة صيد يوم 21 يناير الماضي، في منطقة الفواهة مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.وقبل أيام أكد أكد الكابتن بندر فريد خشيم مساعد المدرب الذي يعد ضمن فريق الإنقاذ، أن سبب صعوبة البحث نتيجة اتساع مساحة المكان الذي فقد به المواطن، إضافة إلى كثرة الكهوف في الموقع، إذ جعلت عمليات البحث صعبة.



بينما أفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد، 65 عاماً، أنه ذهب في رحلة صيد نهاية الأسبوع في يوم الجمعة في منطقة الفواهة في مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.