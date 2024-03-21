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أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

أسعار العقود الآجلة للنفط

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 بالمئة أو 52 سنتًا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5 بالمئة أو 45 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانتهى أجل عقد إبريل يوم الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.

انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.
وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس ، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.
وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبًا قويًا على الوقود.

تخفيضات الفائدة تؤثر في أسعار النفط

وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.
وثبّت المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.

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