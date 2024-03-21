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لمدة 4 أيام.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار على معظم مناطق المملكة

هطول امطار وضباب
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

توقعات بتقلبات جوية:


 وأوضحت أن ذلك بسبب  استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.
وأضافت أنها تشمل منطقة مكة المكرمة وتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة والعرضيات، ومناطق والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية، والرياض لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار على مكة المكرمة:


وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم الطائف وميسان وأضم ومناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان وحائل.

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