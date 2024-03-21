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صحيفة تواصل الالكترونية

عقوبة موجعة في انتظارهم.. حملات مكثفة على مطارات المملكة والإطاحة بمئات المخالفين

لا تركب مع غير المرخص -النقل
الهيئة العامة للنقل - نقل الركاب دون ترخيص
أ أ
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ضبطت الهيئة العامة للنقل (418) مخالفاً لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على مطارات المملكة في الفترة من 8-1 رمضان الجاري، بالتعاون مع وزارة الداخلية.اضافة اعلان

 حملات مكثفة على مطارات المملكة

 وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.
 وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص تصل إلى 5000 ريال، مؤكدةً أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

حملات رقابية متواصلة

 وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، إضافة للتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.
 وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.

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