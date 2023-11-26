عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

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تتيح وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد تطعيمات الأطفال من خلال تطبيق صحتي.





خطوات حجز موعد التطعيم اضافة اعلان



يتم حجز موعد تطعيمات الأطفال عبر تطبيق صحتي من خلال الخطوات التالية:- يتم الدخول على تطبيق صحتي من الهاتف.- من الصفحة الرئيسة للتطبيق يتم الضغط على خيار "المواعيد" الموجود في القائمة أسفل الشاشة.- اضغط على خيار "حجز موعد".- اضغط على خيار "موعد حضوري".- يظهر اسم الشخص مستخدم التطبيق - اضغط على "اختيار".- تظهر المواعيد التي يمكن حجزها، فيتم كتابة كلمة "الطفل" في البحث.- تضغط على خيار "عيادة الطفل السليم وتطعيمات الأطفال".- تظهر أقرب منشأة طبية من المستخدم.- يتم اختيار المنشأة المطلوبة الحجز بها، ثم اختيار الطبيب.- حجز الموعد عن طريق اختيار اليوم والتاريخ المطلوبين.- يتم التأكد من المعلومات والضغط على "تأكيد الحجز".