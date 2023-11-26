الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

التطعيم ضد الأنفلونزا
وزارة الصحة تتيح حجز التطعيمات إلكترونيًا
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تتيح وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد تطعيمات الأطفال من خلال تطبيق صحتي.

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يتم حجز موعد تطعيمات الأطفال عبر تطبيق صحتي من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول على تطبيق صحتي من الهاتف.
- من الصفحة الرئيسة للتطبيق يتم الضغط على خيار "المواعيد" الموجود في القائمة أسفل الشاشة.
- اضغط على خيار "حجز موعد".
- اضغط على خيار "موعد حضوري".
- يظهر اسم الشخص مستخدم التطبيق - اضغط على "اختيار".
- تظهر المواعيد التي يمكن حجزها، فيتم كتابة كلمة "الطفل" في البحث.
- تضغط على خيار "عيادة الطفل السليم وتطعيمات الأطفال".
- تظهر أقرب منشأة طبية من المستخدم.
- يتم اختيار المنشأة المطلوبة الحجز بها، ثم اختيار الطبيب.
- حجز الموعد عن طريق اختيار اليوم والتاريخ المطلوبين.
- يتم التأكد من المعلومات والضغط على "تأكيد الحجز".

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