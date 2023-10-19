وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره السويسري

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس. اضافة اعلان

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد سموه أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.





رفع الحصار عن قطاع غزة



استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف جديد على غزة



مقتل العشرات وهدم منازل جنوب غزة



3569 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح



الجثث منتشرة في كل مكان



وحث سمو وزير الخارجية، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.وأكد سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.يأتي هذا في وقت استشهد فيه عشرات الفلسطينيين، وأصيب المئات بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جديد استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جديد استهدف ثلاثة منازل جنوبي قطاع غزة.كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال ووسط القطاع.وكشفت الوزارة عن مقتل 33 إثر قصف إسرائيلي على غزة صباح اليوم، ليرتفع عدد قتلى القصف على غزة إلى 3569 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح.وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الجثث في مستشفيات غزة تفوق طاقة ثلاجات الموتى وهذه كارثة بيئية تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن ضحايا وجرحى بينهم أطفال في قصف على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.