10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. اليوم الوطني ودعم سكني والبضائع المحظورة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ بحملة صغيرة وانتهى بدولة حديثة
يحل يوم 23 من سبتمبر من كل عام حاملاً معه الذكرى الأغلى في قلوب المواطنين، ففي مثل هذا اليوم أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تقدر الدور التاريخي للمملكة إقليميًا ودوليًا، مقدمة التهنئة للقيادة والحكومة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
الرياض في 200 عام.. هكذا وصفها الرحالة والمستكشفون (صور)
شهدت الرياض خلال القرنين الماضيين توافد عدد من الرحالة الذين وثقوا الكثير من المعلومات المستمدة من المشاهدات اليومية.
تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني
أعلن برنامج سكني، أنه سيتم إيداع الدعم السكني، اليوم الأحد، في حسابات المستفيدين.
"الزكاة" تطرح قواعد مناطق الإيداع.. تعرف على قائمة البضائع المحظورة
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع "قواعد مناطق الإيداع" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأنها.
منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة
تتصدر سلسلة آيفون 15 الأحدث والأقوى من علامة أبل الأمريكية كل محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والتي تقدم لأول مرة في تاريخ جوالات آيفون شاحن من نوع Type-C
لهذه الأسباب.. المملكة تحقق فائضًا 113 مليار ريال في 90 يومًا
أكد خبيران اقتصاديان مصريان، أن تحقيق الميزان التجاري للمملكة فائضًا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين
أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة.
المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال
تواصل السلطات المغربية، السبت، عمليات تأمين حاجيات المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط المملكة 8 سبتمبر الجاري، مع ازدياد تدريجي ملحوظ في عودة الحياة والدراسة في المناطق المنكوبة.
5 أطعمة تكافح الشيخوخة وتحافظ على قوة الدماغ
اكتشفت الدراسات الحديثة أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير على مكافحة الشيخوخة؛ حيث إنه لا يمكن تجنبها تمامًا.