الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المرور يوجه 6 محاذير لقائدي الدرجات الآلية

الدرجات
قيادة الدراجات الآلية
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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه لسلامتك وسلامة من حولك، هناك عدد من التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات الآلية الالتزام بها:اضافة اعلان


6 تعليمات لقائدي الدرجات الآلية


1ـ عند قيادة الدراجة الآلية احرص على الآتي:
2ـ ارتدائك خوذة رأس متوافقة مع متطلبات السلامة.
3ـ تأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص.
4ـ التزم بالمسار المحدد، وعدم الدخول بين المسارات.
5ـ تقيد بالسرعة المحددة.
6ـ أترك مسافة أمان كافية.


مزاد اللوحات الإلكترونية عبر "أبشر"

أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أنه سيتم اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
المزاد بدأ أمس وينتهي اليوم
وعلى حساب منصة أبشر في "إكس"، أكدت طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 19 أكتوبر.

خطوات التقديم على مزاد اللوحات

وأضافت، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، حيث حددت طريقة المشاركة؛ على النحو التالي:
1 - الدخول إلى منصة "أبشر".
2 - اختيار "خدماتي".
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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