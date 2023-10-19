المرور يوجه 6 محاذير لقائدي الدرجات الآلية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه لسلامتك وسلامة من حولك، هناك عدد من التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات الآلية الالتزام بها: اضافة اعلان





6 تعليمات لقائدي الدرجات الآلية





مزاد اللوحات الإلكترونية عبر "أبشر"



خطوات التقديم على مزاد اللوحات



1ـ عند قيادة الدراجة الآلية احرص على الآتي:2ـ ارتدائك خوذة رأس متوافقة مع متطلبات السلامة.3ـ تأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص.4ـ التزم بالمسار المحدد، وعدم الدخول بين المسارات.5ـ تقيد بالسرعة المحددة.6ـ أترك مسافة أمان كافية.أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أنه سيتم اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.المزاد بدأ أمس وينتهي اليوموعلى حساب منصة أبشر في "إكس"، أكدت طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 19 أكتوبر.وأضافت، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، حيث حددت طريقة المشاركة؛ على النحو التالي:1 - الدخول إلى منصة "أبشر".2 - اختيار "خدماتي".3 - اختيار المرور.4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.