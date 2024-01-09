عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 74 لشهر يناير في حسابات المستفيدين غدًا الأربعاء.
موعد إيداع دعم حساب المواطنيتزامن ذلك مع الموعد الشهري المحدد لصرف "حساب المواطن"، الموافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، علمًا بأنه قد يطرأ تغيير في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
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ويحق فقط صرف المستحقات للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية المعلنة في 31 من ديسمبر الماضي.
ويشترط ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، بموجب التعديلات على الحد المانع لاستحقاق الدعم التي أقرت في أكتوبر الماضي، وشملت أيضًا تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ولا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، بموجب تعديل الحد الأعلى للدعم.
الاستعلام عن أهلية حساب المواطنوأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن من هنا.
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.
الاعتراض على أهلية حساب المواطنأما في حالة الاعتراض على عدم الأهلية، فيمكن القيام بالخطوات التالية:
- قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
- اختر قائمة دراسة الأهلية.
- اضغط على أسباب عدم أهلية العائل.
- اضغط على أيقونة تقديم اعتراض.
- اضغط على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة.
- لضغط على أيقونة رفع المرفقات.
معرفة نتيجة الاعتراضوفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- دراسة الأهلية.
- اعتراضاتي.
- الاعتراضات الحالية.
تمديد حساب المواطن
ودخل البرنامج عامه السابع قبل أيام، بعد قراره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل به بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م.
الفئات المستهدفة من حساب المواطنعلاوة على ذلك، شمل القرار استمرار فتح التسجيل للبرنامج للفئات المستهدفة، وتشمل:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ويهدف البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.