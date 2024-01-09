عاجل.."المرور" يحذر: 6 آلاف ريال غرامة حال ارتكاب هذه المخالفة

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أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من المراوغة بين المركبات.

عقوبة مخالفة المراوغة بين المركبات

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المراوغة بين المركبات غرامتها 6 آلاف ريال. اضافة اعلان

خطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

كما حذرت في الوقت نفسه، من خطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أن استخدام الجوال أثناء القيادة يشكل خطرًا داهمًا على السائق وعلى الآخرين.



وشددت على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام

وبينت أنه يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال اثناء السير على الطريق

كما أعادت الإدارة - في وقت سابق - التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق:



وأوضحت أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها ما يلي



1 - زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.

2 - فقدان السيطرة على المركبة.

3 - عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ.

4 - صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.



