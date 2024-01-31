تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح
قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
رياح
قوية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والقنفذة الليث".
4 - منطقة عسير، وتشمل “الامواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.