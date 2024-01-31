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تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

رياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والقنفذة الليث".
4 - منطقة عسير، وتشمل “الامواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

رياح قوية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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