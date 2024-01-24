الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

رواتب - راتب - ريال - وظائف
صرف الرواتب يوم الأحد المقبل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من المقرر صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير 2024.اضافة اعلان
يأتي ذلك على ضوء جدول صرف الرواتب الذي نشرته وزارة المالية، ويتضمن المواعيد المحدد لصرف الرواتب على مدار شهور العام.

مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب 

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير


الثلاثاء       27/02/2024

مارس


الأربعاء      27/03/2024

أبريل

الأحد          28/04/2024

مايو


الإثنين         27/05/2024

يونيو


الخميس  27/06/2024

يوليو 


الأحد       28/07/2024

أغسطس


الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر


الأحد    27/10/2024

نوفمبر


الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر


الخميس     26/12/2024

اقرأ أيضا

محامٍ: هكذا يتم إثبات جريمة تخزين محتوى مُخالف

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للطلاب والموظفين.. احذروا البرد والمطر وانخفاض الحرارة

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير راتب الزوجة على قيمة الدعم لرب الأسرة

هل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة ضمن أنشطة برنامج ريف المدعومة؟

عاجل.. هل يمكن للزوجة التقديم على الدعم السكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
12:59 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

امن الدولة - السعودية
12:36 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمن الدولة: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب متفردة على مستوى العالم

ضباب - شبوره - الطقس
12:15 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

أهم 10
9:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين

سكني
8:23 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

وزارة الداخلية
8:03 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب

وظائف - عاملين - موظفين
8:02 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات