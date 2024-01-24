عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

أ أ
من المقرر صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير 2024.
يأتي ذلك على ضوء جدول صرف الرواتب الذي نشرته وزارة المالية، ويتضمن المواعيد المحدد لصرف الرواتب على مدار شهور العام.
مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةوعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبراير
الثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريلالأحد 28/04/2024
مايو
الإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024
يوليو
الأحد 28/07/2024
أغسطس
الثلاثاء 27/08/2024
سبتمبرالخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024
نوفمبر
الأربعاء 27/11/2024
ديسمبر
الخميس 26/12/2024