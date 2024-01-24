عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

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من المقرر صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير 2024. اضافة اعلان

يأتي ذلك على ضوء جدول صرف الرواتب الذي نشرته وزارة المالية، ويتضمن المواعيد المحدد لصرف الرواتب على مدار شهور العام.





مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة



حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



يناير



فبراير

مارس

أبريل



مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر



أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024