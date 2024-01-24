عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية وهبوب رياح قوية مشيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



أمطار وسيول تستمر حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"جدة ورابغ".2 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق".3 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"الرايس وينبع ووادي الفرع".4 - منطقة الرياض وتشمل"الخرج والدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما".5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.