طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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تتوفر الآن وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لحاملي الدبلوم والبكالوريوس في مدن الرياض وجدة والأحساء، ولا تشترط إلا إجادة استخدام الحاسب الآلي. اضافة اعلان





وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية



مسميات وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



المؤهلات المطلوبة للتوظيف :



الشروط العامة لشغل الوظائف:



ملاحظة:



وتقبل الجامعة الآن طلبات التقديم حسب تاريخ إغلاق القبول لكل وظيفة، وعليك بالمبادرة باستغلال الفرصة والتقديم قبل انتهاء الموعد المحدد.وكانت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية قد أعلنت عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:- إداري قاعدة البيانات- محلل برامج أول- أخصائي رأس المال البشري- مسؤول تدريب الحماية من الحريق- مسؤول أبحاث ثالث- مسؤول مركز الاتصال- مهندس مراقبة العمل- مهندس مدني انشائي- إدارة الأعمال- إدارة الموارد البشرية- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- علوم السلامة- الهندسة- الهندسة الانشائية- الهندسة المدنية- أو ما يعادلهم- الدبلوم- البكالوريوس فأعلى- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.طريقة ورابط التقديم على الوظائف.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا ".



