أخبار السعودية.. تفاصيل برنامج الولاء الوظيفي والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الاثنين، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم.
"التعليم" للمدارس: الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 لمدة 4 أيام
وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في المدارس بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام.
مُخبأة في مركبة.. "الجمارك" تُعلن إحباط محاولتي تهريب كميات من الشبو المخدر
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامات من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.
تنبيه من "إيجار" حول تسديد دفعاتك الإيجارية القادمة
تساعدك تنبيهات برنامج "إيجار" على تذكر موعد دفعتك الإيجارية القادمة من خلال خدمة التنبيهات، التي تصل إلى هاتفك قبل موعد السداد بوقت مناسب.
بدءًا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي
يبدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، للمعلمات.
"تعليم القصيم" تطبق برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة
أعلنت الإدارة التعليمية بمنطقة القصيم، أنه تم ي برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة من مدارس محافظات ومراكز المنطقة.
تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم بتعليم مكة المكرمة
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.
"سعود الطبية" تُحذر من 3 أشياء تسبب سرطان الدم.. وتوصي بهذا الأمر
حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من 3 أخطار يتعرض لها الكثيرون، تسبب الإصابة بسرطان الدم.