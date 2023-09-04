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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم بتعليم مكة المكرمة

تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة
تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة
أ أ
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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.

 وأوضحت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

تعليق الدراسة الحضورية المسائية

وبينت أنه بسبب توقعات المركز الوطني للأرصاد وتحذيره من تساقط أمطار متفرقة على مكة المكرمة، تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية.

التنبيه الأحمر محذرًا من هطول أمطار

يأتي هذا بعدما أطلق "الأرصاد" التنبيه الأحمر محذرًا من هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على مناطق؛ مكة وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة.

أمطار ورياح وسيول على هذه المناطق

وأشار المركز إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح الهابطة نشطة السرعة مع جريان السيول على جازان وتمتد حتى الباحة، وكذلك على مرتفعات  مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
إلغاء الدراسة الحضورية والانتقال إلى منصة مدرستي
فيما تتجه الأنظار إلى منصة “مدرستي” عند اتخاذ قرار بتعليق الدراسة حضوريًا، وجعل الدراسة عن بُعد عند هطول الأمطار، أو غيرها من أمور طارئة تستدعي ذلك.
وتتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.

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