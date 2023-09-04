بدءًا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي

أ أ

يبدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، للمعلمات.

ويستمر التسجيل حتى 8 نوفمبر 2023م، وفق ما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب.





خطوات التسجيل في اختبار الرخص المهنية العامة



إثباتات دخول الاختبار



عدد أسئلة الاختبار



موعد إعلان النتائج



صلاحية نتيجة الاختبار

