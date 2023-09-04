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بدءًا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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يبدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، للمعلمات.
ويستمر التسجيل حتى 8 نوفمبر 2023م، وفق ما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب.

خطوات التسجيل في اختبار الرخص المهنية العامة


-التوجه إلى نظام الرخص المهنية الإلكتروني من هنــــا.
-النقر على تبويب “الدخول لنظام الرخص المهنية”.
-الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”.
-كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور في الخانات المخصصة.
-إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.
-انقر على زر “تسجيل الدخول”.
-إدخال الرمز المُرسل إلى جوال المتقدم.
-الانتقال إلى الملف الشخصي التابع للمستخدم على الموقع الإلكتروني.
-الضغط على أيقونة “الاختبارات” – “سجل الآن”.
-أدخل جميع البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
-قراءة التعليمات جيدًا ثم النقر على الموافقة عليها.
-ملء البيانات الإضافية المطلوبة.
- الضغط على زر “التالي”.
-تحديد الموعد عبر اختيار المدينة المُراد أداء الاختبار بها، وتحديد مقر الاختبار، اختيار أداء الاختباء في الصباح أم المساء.
-الضغط على أيقونة “التالي”.
-إكمال باقي الخطوات الظاهرة، وفي النهاية يتم معرفة الموعد الخاص بأداء الاختبار والتوجه إلى المقر المُحدد.

إثباتات دخول الاختبار


يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
-الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة لغير المواطنين.
-جواز السفر الشخصي.
-رخصة السياقة السعودية.

عدد أسئلة الاختبار

عدد الأسئلة لاختبار الرخصة المهنية للاختبار العام 88 سؤالاً.

موعد إعلان النتائج


- بعد انتهاء الاخـتبار؛ تُصـحّح الإجـابـات باستخدام المصحح الآلي وتُحلَّل النتائج، وتراجع معلومات المختبرين وتُدقّق في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم تعلن النتائج مباشرة على صفحة المعلم في نظام الرخص المهنية.
-يدخل المعلم على نظام الرخص المهنية بعد ظهور النتائج وإتمام عملية إصدار الرخصة المهنية المستحقة.
-ستزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بالنتيجة بعد إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا، وكذلك ترسل نتيجة الاختبار برسالة إلى جوال المتقدم، ويمكنه الاطلاع عليها من خلال حسابه على نظام الرخص المهنية.

صلاحية نتيجة الاختبار


خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.

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