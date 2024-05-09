تنبيه مهم من قنصلية المملكة في جنيف لجميع المواطنين

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أصدرت
قنصلية المملكة في جنيف بسويسرا، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.
تنبيه
مهم من قنصلية المملكة في جنيفوأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تود إحاطة المواطنين والمراجعين الكرام بأنها ستكون
مغلقة يومي الخميس والجمعة الموافق 9-10 مايو 2024م.
إجازة
رسمية في جنيفوأضافت
أن ذلك بمناسبة إجازة رسمية في جنيف، وأنها ستستأنف أعمالها يوم الاثنين الموافق
13 مايو.
وناشدت جميع المواطنين أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر جوال السفارة المتاح على مدار الـ 24 ساعة "+41798701543".
تود القنصلية إحاطة المواطنين والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة الموافق 9-10 مايو 2024م، وذلك بمناسبة إجازة رسمية في جنيف، وستستأنف القنصلية أعمالها يوم الاثنين الموافق 13 مايو. وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر جوال شؤون السعوديين (+41798701543).— القنصلية العامة في جنيف (@KSAconsulateCH) May 8, 2024