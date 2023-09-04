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وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام

وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الاثنين، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم.
ويقدم البرنامج باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

برنامج الولاء الوظيفي "دوم"

وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل، أن برنامج الولاء الوظيفي "دوم"، يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلاً لإستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي تقديرًا وعرفانًا للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيمانًا بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.

أبرز المنجزات في قطاع الخدمة المدنية


واستعرض الراجحي في كلمته أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية.
ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
إذ استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية، وأكثر من 4.3 مليون مستفيد.
كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030.
إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل إلكتروني.
وأوضح الراجحي، أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.

كيفية تحميل تطبيق "دوم" 


وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل تطبيق "دوم" للأجهزة الذكية لموظفي وموظفات القطاع العام، والاستمتاع بكل المزايا لهم ولعائلاتهم، وذلك كالتالي: متجر "آب ستور": ، متجر "جوجل بلاي": ;hl=ar.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج "دوم" إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطه الوظيفي.

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