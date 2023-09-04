وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام

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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الاثنين، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم.

ويقدم البرنامج باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.





برنامج الولاء الوظيفي "دوم"



أبرز المنجزات في قطاع الخدمة المدنية



كيفية تحميل تطبيق "دوم"

