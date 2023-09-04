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"سعود الطبية" تُحذر من 3 أشياء تسبب سرطان الدم.. وتوصي بهذا الأمر

السرطان
مدينة الملك سعود الطبية
أ أ
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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من 3 أخطار يتعرض لها الكثيرون، تسبب الإصابة بسرطان الدم.

مسببات سرطان الدم


وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الدم، احرص على الوقاية منها، موصية الجميع بضرورة عدم التعرض لمسببات سرطان الدم، وهي:

1 - الإشعاع.
2 - المواد الكيميائية.
3 - العدوى الفيروسية.

 

أسباب نزيف العين


فيما كشف قسم العيون بالمستشفى، أن نزيف العين هو نزيف الدم داخل الحجرة الأمامية للعين وليس من الجفن المحيط بالعين أو الوجه، مبينًا أن من أسباب نزيف العين ، هي:

1 - ارتفاع ضغط الدم.
2 - تهيج والتهاب قزحية العين.
3 - تشوهات الأوعية الدموية للعين.
4 - إصابات العين والأورام المؤثرة فيها.
5 - العقاقير الدوائية التي تؤثر في تخثر الدم ودخول الأجسام الغريبة أو الشظايا للعين.

أهم أعراض نزيف العين

ونصحت بعلاج نزيف العين والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وعلاج الالتهابات وإيقاف الأدوية المميعة للدم بعد استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن أعراضها هي:
- ظهور بقع الدم بشكل واضح على البياض.
- تجمع الدم داخل الجزء الأمامي للعين يصاحبها عدم وضوح الرؤية.
- حساسية ضد الضوء في بعض الأحيان، محذرة من المضاعفات وأبرزها فقدان البصر والعمى وضعف البصر وفقدان العين.


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