الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"التعليم" للمدارس: الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 لمدة 4 أيام

وزارة التعليم
فعاليات مختلفة بالمدارس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في المدارس بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام.
ويبدأ الاحتفال من يوم الاثنين 1445/3/10هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ، الموافق الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣م.
وحددت الوزارة عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم

احتفالات اليوم الوطني بالمدارس


وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده

احتفالية اليوم الوطني


وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.
ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.

إجازة اليوم الوطني


وفي 2005، أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اعتبار اليوم الوطني إجازةً رسميّة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 الذي وافق ذلك العام.
وبحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الخاصة بالإجازات، فالبند "ب" من المادة 127 ينص على ما يلي:
"عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (23) سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله".
وتنص المادة 128 من اللائحة على:
"إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية".
في حالات عديدة تكون إجازة اليوم الوطني السعودي أكثر من يوم واحد وفي حال كان بينه وبين الإجازات الرسمية الأخرى يوم عمل واحد.

اقرأ أيضا

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح

تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اللغة الصينية 9:23 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

"تعليم القصيم" تطبق برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة

وزارة التعليم 1:55 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

15 درجة حسم من الطالب واستدعاء الجهات الأمنية في هذه الحالات

تخريج الطلبة 12:40 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

الدفاع تعلن عن تخريج الطلبة المبتعثين إلى 3 كليات عسكرية أوروبية

تعليم نجران 11:20 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

إطلاق المرحلة الثالثة التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية في نجران

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:18 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

الإسعاف الجوي
7:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
6:54 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

أمطار وسيول 3
4:26 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي