"التعليم" للمدارس: الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 لمدة 4 أيام

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وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في المدارس بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام.

ويبدأ الاحتفال من يوم الاثنين 1445/3/10هـ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ، الموافق الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وحددت الوزارة عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم





احتفالات اليوم الوطني بالمدارس



احتفالية اليوم الوطني



إجازة اليوم الوطني



وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهدهوتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.وفي 2005، أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اعتبار اليوم الوطني إجازةً رسميّة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 الذي وافق ذلك العام.وبحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الخاصة بالإجازات، فالبند "ب" من المادة 127 ينص على ما يلي:"عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (23) سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله".وتنص المادة 128 من اللائحة على:"إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية".في حالات عديدة تكون إجازة اليوم الوطني السعودي أكثر من يوم واحد وفي حال كان بينه وبين الإجازات الرسمية الأخرى يوم عمل واحد.