مُخبأة في مركبة.. "الجمارك" تُعلن إحباط محاولتي تهريب كميات من الشبو المخدر

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامات من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.





مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات



تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات



المملكة بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب

