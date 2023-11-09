الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مغادرة الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
 غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

في يومها السابع.. تبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 434 مليار ريال
سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 334 مليون ريال في يومها السابع منذ انطلاقها.

بعد إيداع الدفعة 72.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
أفاد حساب المواطن بأن الدفعة 72 – شهر نوفمبر التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات، صدرت مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.

إنذار أحمر وتحذير من الأرصاد والدفاع المدني على 5 مناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الساعة التاسعة مساءً.

جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة المسائية بسبب التقلبات الجوية
أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

اليوم ينتهي التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية، أن اليوم الخميس هو آخر يوم للتقديم على الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

بنسبة 41%.. ديوان المظالم يُعلن انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية
أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .

خدمة اليوم.. 8 خطوات للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر"
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر".

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مغادرة الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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