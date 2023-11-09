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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 8 خطوات للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر"

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مخالفات المرور
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر".اضافة اعلان

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام، أن هذه الخدمة من الاعتراض على المخالفات المرورية الصادرة من الإدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 - سجل الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).
2 - اختر (خدماتي).
3 - اختر (خدمات المرور).
4 - اختر (الاعتراض على المخالفات المرورية).
5 - ستظهر لك المخالفات المسجلة.
6 - اختر المخالفة التي تريد.
7 - حدد سبب الاعتراض واضغط على (تقديم الاعتراض على المخالفة).
8 - سوف تصلك رسالة نصية على رقمك المسجل.

هل تمنع مخالفات المرور إصدار تأشيرة العمالة؟

أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

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