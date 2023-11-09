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بنسبة 41%.. ديوان المظالم يُعلن انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية

ديوان المظالم 1
ديوان المظالم
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أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .اضافة اعلان


حفض متوسط الفصل في الدعاوى

 وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الرُبعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م.
إضافة إلى انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيَّدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.


منازعات العقود الإدارية

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى منازعات العقود الإدارية بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2023م، من 113 يومًا إلى 72 يومًا.
بانخفاض 19% في عدد الدعاوى المقيَّدة في الربع الثاني عنها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي.


مؤشرات الأعمال القضائية

 يُذكر أن ديوان المظالم يولي اهتمامًا بالغًا ببناء مؤشرات الأعمال القضائية والإدارية وتحليلها في سبيل الاستفادة منها في صناعة القرار بالشكل الملائم لمستهدفاته.
والعمل على الاستفادة منها بما تتطلبه مقتضيات العمل القضائي، والإسهام في تحقيق الرؤى والتطلعات.

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