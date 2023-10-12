أخبار السعودية.. إطلاق مخطط مطار أبها ومئات الوظائف بـ نيوم للخريجين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.
النيابة العامة: سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
محافظ الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، الحفل السنوي للمسلمين والمسلمات الجُدد وكرم 634 من المسلمين الجدد، في الحفل الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف.
تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز
أصدر حساب المواطن، تنبيهات حول مدى تأثر استحقاق الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج الدعم بتأجير الأصول العقارية والحصول على دعم حافز والمكافأت الطلابية.
بشرى للخريجين.. نيوم" تُعلن فتح التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة
أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة.
وزير الصناعة يُعلن تدشين 3 مصانع للأدوية بهدف توطين القطاع
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الخميس، أنه تم تدشين 3 مصانع للأدوية في مدينة سدير.
سوق العقارات في المملكة.. أسباب النمو وأبرز التحديات
يعد القطاع العقاري في المملكة من أبرز القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي للبلاد.
إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
المملكة تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم
سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم