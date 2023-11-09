عاجل.. بعد إيداع الدفعة 72.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

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أفاد حساب المواطن بأن الدفعة 72 – شهر نوفمبر التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات، صدرت مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده. اضافة اعلان

وقال البرنامج ردًا على العديد من التساؤلات بهذا الخصوص: "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط( من هنا).

حياك الله،مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك November 9, 2023





تمديد الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

