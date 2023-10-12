الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. موعد الإجازة المطولة التالية وبشرى لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد الإجازة المطولة التالية
من المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة مطولة يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023.

التقديم على الوظائف التعليمية هل يلزمه اختبار القدرة المعرفية؟
قالت وزارة الموارد البشرية، إن التقديم على الوظائف التعليمية لا يتطلب اختبار القدرة المعرفية.

الطرق والآليات.. كيف يحافظ مختبر المسجد الحرام على صحة ضيوف الرحمن؟
باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية، وتحاليل كيميائية، وتحاليل فيزيائية، يعمل مختبر المسجد الحرام في الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار قياس.

"تقويم التعليم" تطرح معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب، عبر منصة "استطلاع"، وذلك لاستطلاع الرأي بشأنها.

42 في حفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف
دشنت أمانة الطائف منظومة جديدة للتنبيهات المسبقة بالأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية.

سارع بالتقديم.. الإعلان عن تدريب وتوظيف مع رواتب وتأمينات بـ"أرامكو"
أعلنت أكاديمية الحفر العربية "صدى" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في "جدة"، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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