أقل سن للتسجيل في حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، أقل سن للتسجيل في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)".



يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 24, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

