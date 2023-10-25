السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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أقل سن للتسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن، أقل سن للتسجيل في برنامج الدعم. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".اضافة اعلان
وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)". 

وكشف حساب المواطن في منشور منفصل عن آلية احتساب العمر للتسجيل في برنامج الدعم.
وقال: "يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن".

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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