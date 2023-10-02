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صحيفة تواصل الالكترونية

600 مستوطن بينهم وزراء سابقون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
أ أ
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جدد مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

595 مستوطنًا يقتحمون الأقصىاضافة اعلان

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 595 مستوطنًا بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وعند باب السلسلة.

إجراءات عسكرية مشددة

وذلك بالتزامن مع إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال في محيط الأقصى وعلى بواباته، لعرقلة وصول المصلين والزوار للمسجد الأقصى.
وانتشرت شرطة الاحتلال في شوارع البلدة القديمة، بعدما فرضت تضييقات مشددة على المقدسيين ووصولهم إلى المسجد الأقصى.

الرباط في الأقصى

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "العرش"، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه، وفقًا لوكالة "صفا".
وأشارت الدعوات إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل المحتل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.
ويعد "عيد العرش" المحطة الثالثة من موسم الأعياد اليهودية، والذي أطلقت فيه "جماعات الهيكل" المزعوم دعوات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة للأقصى.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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