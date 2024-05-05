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شاهد.. حريق ضخم في أحد الأسواق بالكويت

حريق
حريق
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وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام كويتية حريقا ضخما شب بأحد الأسواق في الكويت.

حريق ضخم في مسنات سوق شرق بالكويت:


وبحسب ما نشرته صحيفة "النهار الكويتية"، فقد اندلع حريق ضخم في مسنات سوق شرق، والذي التهم عدداً من اللنجات والطراريد.
ويظهر مقطع الفيديو ألسنة النيران وهي تتصاعد بقوة إلى أعلى، عقب اشتعال عدد من المركبات وسط المياه وعلى شاطيء المكان أيضا حيث شبّت في عدد من المباني.

حريق بالكويت في السالمي:


وفي وقت سابق اندلع حريق ضخم في منطقة السالمي بالكويت، حيث شبّت النيران في موقع تقدر مساحته بـ 3 آلاف م2.
ونقلت وسائل إعلام كويتية حينها عن نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د ..عبدالله الزيدان أن فرق قوة الإطفاء العام بقيادة وتواجد الفريق خالد المكراد تتعامل مع الحريق.
 وأوضح الزيدان أن العمل جار بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في محاصرة الحريق ومحاولة السيطرة على الموقع المقدرة مساحته بـ 3 آلاف م2.
وأضاف أنه منذ اندلاع الحريق جرى التنسيق مع قوة الإطفاء العام والعمل على مراقبة الوضع البيئي والعمل على أبعاد الإطارات القريبة من موقع الحريق تجنبا لانتقال النيران إليها.

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