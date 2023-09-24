شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

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استشهد فلسطينيان، اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.





شهيدان خلال عدوان صهيوني اضافة اعلان



دمار واسع في البنية التحتية



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمستشفى ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم باستشهاد فلسطينيين، خلال عدوان صهيوني واسع، على مخيم نور شمس.وأضافت بأن الشاب أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عامًا)، استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم نور شمس.وأوضحت المصادر أن الشاب جبعاوي أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جدًا، حيث أعلن الأطباء لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته.فيما ذكر شهود عيان أن إصابة ثانية وقعت خلال الاشتباكات المندلعة، ووصفت حالتها بالخطيرة، وفقًا لوكالة "صفا".وتسبب العدوان الصهيوني بدمار واسع في البنية التحتية، والمرافق العامة في المخيم.حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف الشارع الرئيس المحاذي لمخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم، وخلعت الطبقة الإسفلتية عنه، ويعتبر مدخل مدينة طولكرم الرئيس الواصل بينها وبين مدينتي جنين ونابلس.